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«Реакция на бело-красно-белые костюмы»: в столице Белоруссии на Дедов Морозов бросили четыре автобуса силовиков (видео)

Белорусы продолжают протестовать против президента Александра Лукашенко, акции идут ежедневно. Какие-то из них, как сегодня в Минске, сопровождаются задержаниями.

«Повязали» в белорусской столице участников рождественско-новогоднего пробега. Как передает «Белсат» со ссылкой на очевидцев, бегуны были переодеты в Дедов Морозов либо Санта-Клаусов.

Протестующие в маскарадных одеждах раздавали прохожим конфеты.

Никакой запрещенной властями символики вроде бело-красно-белых флагов и лент на бегущих не было, тем не менее «приехали четыре автобуса силовиков, задержали по меньшей мере двух женщин».

Локальный шествия с требованием отставки Лукашенко также прошли в минских районах.

27 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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