НАСА создаст сверхзвуковой пассажирский самолет нового типа

НАСА выбрало компанию Lockheed Martin Aeronautics из Палмдейла, штат Калифорния, для оказания поддержки проекту сверхзвукового «тихого» самолета в рамках миссии агентства по демонстрации полета с малой стрелой крыла (LBFD).

Контракт предоставит дополнительные структурные компоненты и подсистемы для самолета X-59 в качестве стратегии снижения силы звуков на сверхзвуковых скоростях.

X-59 разработан для полета на сверхзвуковых скоростях, не производя громких звуковых ударов, обычно связанных с такими скоростями, вместо этого уменьшая их до тихих звуковых ударов.

В 2024 году НАСА продемонстрирует X-59 для представителей компаний, чтобы измерить общественное восприятие звука на земле испытуемыми. Данные этих испытаний будут переданы американским и международным регулирующим органам, что потенциально откроет будущее для коммерческих сверхзвуковых полетов над сушей. Ранее на территории США были запрещены сверхзвуковые полеты крупных авиасредст из-за создаваемых ими громких звуковых волн.