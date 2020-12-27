Меган Фокс и Брайан Остин Грин, Кара Делевинь и Эшли Бенсон — кто еще из западных звезд расстался в 2020-м

Этот год и так был полон не самых приятных новостей, а некоторым (точнее, многим) он принес еще и встряски личного плана. Звездных расставаний, к примеру, было предостаточно, причем рушились знаменитые союзы с разным стажем — и после пары недель брака, и спустя долгие годы отношений.

Памела Андерсон и Джон Питерс

Кому-то, чтобы понять, что рядом не тот человек, требуется не один год, а кто-то уже через несколько дней осознает свою ошибку. Нечто подобное произошло и с Памелой Андерсон: последний на сегодня брак звезды длился всего 12 дней, хотя до этого с женихом ее связывала многолетняя дружба. Зимой Андерсон внезапно вышла замуж за своего давнего приятеля, продюсера Джона Питерса, который больше чем на 20 лет ее старше. Впрочем, молодожены даже не успели оформить свидетельство о браке, а потом решили не делать этого совсем. Позднее, кстати, журналисты выяснили, что жениться раздумал именно Питерс, хоть и мечтал видеть Памелу своей супругой в течение 35 лет.

Джон Питерс и Памела Андерсон, 1989 год 2020 год



Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Два года продлился роман Кары Делевинь и Эшли Бенсон: пара рассталась в разгар весенней самоизоляции. Впервые папарацци сфотографировали девушек вместе летом 2018 года, с тех пор СМИ даже успели посплетничать о грядущей свадьбе. С момента расставания Каре приписывали романы с Кайей Гербер и Маргарет Куэлли, ну а Эшли сначала, как водится после разрыва, кардинально сменила имидж, а потом стала проводить все больше времени с рэпером G-Eazy — поговаривают даже, что уже состоялась помолвка.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Не пережил карантин и союз 34-летней Мэри-Кейт Олсен с 51-летним Оливье Саркози. В мае пресса сообщила о расставании пары: по информации СМИ, Олсен сама подала на развод, но процесс затянулся из-за пандемии, так как нью-йоркские суды не принимали заявления в обычном порядке. Мэри-Кейт настаивала на том, чтобы развод оформили как можно скорее.

Причины разрыва назывались самые разные (от нежелания Саркози иметь детей до переезда его бывшей жены в их с Олсен загородный дом). Ясно одно: разойтись мирно экс-влюбленным не удалось. Модный дизайнер и французский банкир начали встречаться в 2012 году, спустя три года поженились.

Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Слухи о разводе Меган Фокс и Брайана Остина Грина появлялись на протяжении чуть ли не всего брака актеров. В этом году они усилились и в итоге подтвердились: весной Брайан сказал в интервью, что их с женой пути разошлись. По его словам, сложности начались, когда Фокс отправилась на съемки за границу вместе с рэпером Колсоном Бэйкером (известным под псевдонимом Machine Gun Kelly). Вскоре после новости о разводе актриса окончательно перестала скрывать отношения с Бэйкером, и сейчас уже ходят слухи о скорой помолвке. Грин тоже не стал долго скучать в одиночестве: за последние месяцы у него случались непродолжительные романы — с Кортни Стодден и Тиной Луис, но к новым серьезным отношениям актер, судя по всему, пока не готов.

Напомним, Фокс и Грин прожили в браке 10 лет, у них трое сыновей. В 2015 году у актеров уже был серьезный кризис, но закончилось все третьей беременностью Меган.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин





Коул Спроус и Лили Рейнхарт

Отношения Коула Спроуса и Лили Рейнхарт вряд ли были безоблачными: разговоры о разрыве ходили давно. Весной коллега актеров, прославившихся благодаря сериалу «Ривердейл», в инстаграме подтвердил информацию о расставании Лили и Коула, сказав, что они «были очень милой парой». Тогда же Спроусу стали приписывать роман с Кайей Гербер. Рейнхарт позднее в интервью призналась, что чувствовала себя «преданной» бойфрендом, — хоть и не подтверждала журналистам факт его измены. Актриса сказала лишь, что очень тяжело переживала расставание.

Коул и Лили впервые встретились на съемках «Ривердейла», а весной 2018 года стали выходить на красную дорожку вдвоем.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт



Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс

Летом поклонников шокировала новость, что Арми Хаммер и его жена Элизабет Чэмберс разводятся. Известно об этом стало спустя всего пару месяцев после того, как пара отметила десятую годовщину свадьбы. Всего же актер и его супруга провели вместе 13 лет. У них двое детей — трехлетний сын и пятилетняя дочь.

По рассказам инсайдеров, проблемы у супругов начались уже давно. На развод подала Элизабет. В то время все обсуждали историю о том, что Хаммер якобы несколько лет вел в инстаграме интимную переписку в духе БДСМ с девушкой из России. Девушка сама слила скрины сообщений в прессу, и журналисты усмотрели именно в этом вероятную причину разрыва актера с женой. С момента расставания таблоиды то и дело сообщают о возможных новых пассиях Арми — в том числе Румер Уиллис и Пейдж Лоренц.

Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер



Рианна и Хассан Джамиль

С 2017 года СМИ рассказывали о романе Рианны с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем — бизнесменом и богатым наследником. Появлялись даже сообщения о планах певицы выйти замуж и родить ребенка. Но, судя по всему, в ближайшее время Рианна остепеняться не планирует: согласно январским новостям, она и Хассан расстались. И, вероятно, не на мирной ноте, поскольку уже через несколько дней выяснилось, что бизнесмен обращается к мировым СМИ с просьбой удалить их совместные с Рианной фотографии — даже сделанные в самом начале отношений.

Почти сразу после расставания звезды с бойфрендом заговорили о ее предполагаемом новом увлечении — рэпере ASAP Rocky, с которым Ри давно уже часто видят. Если верить инсайдерам, артисты вместе и сейчас.

Рианна и Хассан Джамиль

Ванесса Хадженс и Остин Батлер

Эта пара считалась крепкой, но и она не пережила злополучный 2020-й: в январе инсайдеры из окружения Ванессы Хадженс и Остина Батлера рассказали о расставании пары спустя девять лет отношений. Ванессу вскоре заметили в компании баскетболиста Кайла Казма, а сейчас, по слухам, она встречается с другим спортсменом — бейсболистом Коулом Такером. Батлер же в конце января отправился в Австралию сниматься в фильме База Лурмана об Элвисе Пресли (его роль и досталась Остину). Опять же по слухам, на съемках актер сблизился с австралийкой Оливией Деджонг, которая играет в ленте Присциллу Пресли.

Ванесса Хадженс и Остин Батлер

Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген

Летом на развод с мужем подала Кристина Риччи: в браке с Джеймсом Хеердегеном актриса прожила почти семь лет. Как сообщали СМИ, на такой шаг Риччи решилась после крупного семейного скандала, в ходе которого супруг в нее плюнул. Звезда получила охранный ордер: полиция попросила Джеймса держаться подальше от супруги.

Хеердеген и Риччи познакомились в 2011 году на съемках сериала «Пэн Американ», где она снималась, а он был оператором. У супругов есть пятилетний сын.

Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген

Дженнифер Гарнер и Джон Миллер

Как выяснилось летом, после двух совместно проведенных лет распалась пара Дженнифер Гарнер и бизнесмена Джона Миллера. Расстались они еще в начале 2020 года, но смогли сохранить дружеские отношения. Актриса познакомилась с Миллером в компании общих друзей, между ними сразу возникла симпатия. О причинах расставания ничего не сообщалось. Летом Гарнер часто замечали в компании Брэдли Купера, однако, по свидетельствам голливудских инсайдеров, актеры просто хорошие приятели.

Дженнифер Гарнер Джон Миллер



Карди Би и Offset

Эта пара могла бы претендовать на титул самого яркого союза в современном рэпе, если бы в сентябре не распалась. Через три года после свадьбы Карди Би подала на развод со своим мужем Киари Кендреллом Сифусом, более известным как Offset. Спокойными отношения артистов не были никогда. Карди уже однажды намеревалась разойтись с супругом: тогда, зимой 2018-го, на свет только что появилась их дочка. Говорили, что певица была разгневана изменами мужа. Тем не менее супругам удалось помириться, Offset публично признавался Карди в любви и верности.

Впрочем, и в этот раз расставание может оказаться не окончательным. Уже через месяц после подачи заявления на развод Карди Би танцевала и целовалась с Offset на своем дне рождения, а он преподнес ей в подарок дорогущий Rolls-Royce и назвал самой лучшей в мире женщиной в поздравительном посте.

Карди Би и Offset Карди Би и Offset с дочкой

Анна Винтур и Шелби Брайан

Самой «долгоиграющей» парой в нашем списке стали Анна Винтур и Шелби Брайан: супруги прожили вместе 16 лет, но в этом году, к сожалению, расстались. Легендарную руководительницу американского Vogue и так давно не видели вместе с мужем, а в октябре СМИ рассказали о разрыве. Некоторые источники предполагали, что Шелби вернулся к своей первой жене, другие писали о космических долгах предпринимателя перед государством, послуживших причиной его конфликта с Винтур. Ну а кто-то рассказывал, что Анну заметили в компании актера Билла Найи, и она светилась от счастья.

Роман Винтур с Шелби Брайаном начался в 1999 году, когда оба состояли в браках. В результате они расстались со своими супругами и через пять лет поженились.

Анна Винтур и Шелби Брайан



Джесси Джей и Ченнинг Татум

Джесси Джей и Ченнинг Татум — чемпионы по расставаниям и примирениям. Актер и певица вместе примерно два года, и за это время статус их отношений не раз менялся — то они брали паузу, то снова решали быть вместе. В октябре Джесси опять намекнула на то, что ее сердце свободно, выложив в инстаграм ролик, демонстрирующий «жизнь одиночки в условиях пандемии». Ну а Ченнинг в то время, говорят, зарегистрировался в одном из приложений для знакомств и принялся искать любовь.

Джесси Джей и Ченнинг Татум



Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Союз Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса продержался восемь лет, а свое расставание они несколько месяцев скрывали. Разошлись актеры в начале года, о чем общественности стало известно только в ноябре. Они продолжали попадать в объективы фотографов вместе с детьми, поэтому никто и не заподозрил неладное. В окружении пары заверили, что все прошло мирно, и экс-влюбленные продолжают совместно воспитывать детей. Оливия и Джейсон были помолвлены, но свадьбу так и не устроили. В 2014 году, через год после помолвки, у них родился сын, еще через два года появилась на свет дочка. Причина расставания не озвучивалась.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Кайя Гербер и Пит Дэвидсон

В начале года завершился короткий роман Кайи Гербер и комика Пита Дэвидсона, который ранее встречался с Арианой Гранде, Маргарет Куэлли и Кейт Бекинсейл. С дочерью Синди Кроуфорд Пит впервые был замечен в октябре 2019 года, и эта новость шокировала многих поклонников модели — по слухам, и ее родителей тоже. Поговаривали, что Кроуфорд даже предупреждала молодого человека, чтобы тот держался подальше от ее дочери, правда, представитель легендарной топ-модели эти сведения опроверг.

Неизвестно, повлияло ли мнение семьи или общественности на решение Кайи и Пита расстаться. В окружении Гербер рассказывали, что она не выдержала давления со стороны бойфренда, у которого есть проблемы с эмоциональной устойчивостью. Сейчас, напомним, Кайя встречается со звездой сериала «Эйфория» — актером Джейкобом Элорди.

Кайя Гербер Пит Дэвидсон



Майли Сайрус и Коди Симпсон

Любовная история Майли Сайрус и Коди Симпсона была бурной, но недолгой: певцы провели вместе 10 месяцев, а этим летом их пути разошлись. Сайрус подтвердила новость и добавила, что они остаются друзьями, какими и были на протяжении 10 лет. Майли и Коди действительно знакомы очень давно, дружеская симпатия перешла в нечто большее в 2019 году, когда Сайрус рассталась сначала с мужем Лиамом Хемсвортом, потом с возлюбленной Кейтлин Картер.

Майли Сайрус и Коди Симпсон

Деми Ловато и Макс Эрих

Еще в июле Деми Ловато радостно делилась романтичными фотографиями с бойфрендом Максом Эрихом, который сделал ей предложение спустя несколько месяцев отношений. Певица демонстрировала роскошное кольцо и писала посты с длинными признаниями в любви, жених отвечал ей тем же. Но «долго и счастливо» не случилось: помолвка была расторгнута всего через два месяца. Что произошло, точно неизвестно: по официальной версии, влюбленные решили «сосредоточиться на карьерах». По неофициальной — Деми просто очень быстро разочаровалась в своем избраннике, который оказался совсем не таким идеальным, как она думала. Инсайдеры говорят, «было много звоночков», но артистка предпочитала их игнорировать — как и не лучшее впечатление, которое Макс произвел на ее родных.

Макс Эрих и Деми Ловато

Мэтт Смит и Лили Джеймс

Мэтт Смит и Лили Джеймс, которые встретились на съемках ленты «Гордость и предубеждение и зомби», встречались почти пять лет, однако в конце прошлого года разошлись (говорили, что, возможно, из-за связи актера с партнершей по сериалу «Корона» Клер Фой). Но затем Лили и Мэтт решили начать все сначала — возобновили отношения и вместе проводили самоизоляцию. Но в октябре все же расстались. К тому времени уже ходили разговоры о связи Лили с Крисом Эвансом, а Смиту приписывали роман с Эмилией Кларк. По-настоящему ситуация накалилась всего через несколько дней после известия о расставании Лили Джеймс с Мэттом Смитом: были опубликованы те самые скандальные фотографии актрисы, целующейся с женатым коллегой по сериалу The Pursuit of Love Домиником Уэстом, звездой сериала «Любовники».

Мэтт Смит и Лили Джеймс

Брэд Питт и Николь Потуральски

Весьма недолгим оказался роман Брэда Питта и немецкой модели Николь Потуральски, который летом и осенью так активно обсуждала общественность. Сколько именно длилась лав-стори — сказать сложно: писали, что около года, по другой информации, актер и модель расстались, проведя вместе всего несколько месяцев. За это время Питт успел отдохнуть с девушкой во французском поместье Шато Мираваль, которое приобрел вместе с бывшей женой, и Джоли, насколько известно прессе, данный факт привел в ярость. Еще интереснее то, что Николь замужем: у нее и ее 68-летнего супруга открытый брак.

Причинами, из-за которых у Брэда и Николь все же ничего не получилось, источники называют расстояние (модель живет в Германии) и «сложную семейную ситуацию» Питта, в которой тот «пытается разобраться».

Брэд Питт

Николь Потуральски

Кейт Бекинсейл и Гуди Грейс

В этом году мы часто обсуждали Кейт Бекинсейл: не только то, в какой идеальной форме 47-летняя звезда, но и ее отношения с молодыми мужчинами. Так, весной выяснилось, что актриса встречается с 23-летним канадским музыкантом Гуди Грейсом (который на три года младше ее предыдущего бойфренда Пита Дэвидсона). Но роман не был продолжительным: пара распалась через девять месяцев после начала отношений. Все в лучших традициях: отписка в инстаграме, удаленные совместные фото — и на этом точка.

Как говорят знакомые пары, основной причиной разрыва стала именно разница в возрасте. Впрочем, по словам тех же инсайдеров, особо горевать по этому поводу актриса не стала. Чего и вам советуем, если вам тоже в уходящем году не очень-то везло в личной жизни.