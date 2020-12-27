«  
  »

Маленькую дочь Джанлуки Вакки, родившуюся с волчьей пастью, могут спасти!

На днях Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) обнародовал семейной фото, на котором он находится рядом с любимой и их новорожденной дочерью Блу Иерусалим (Blu Jerusalema). Как выяснилось, девочка родилась с волчьей пастью, однако, ее дефект виден только тогда, когда малышка открывает рот. Внешне никаких особенностей пользователи не заметили.

«С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалим. Мы счастливы, что вы наконец можете увидеть ее. Блу родилась с волчьей пастью. Наши сердце и душа были с нашей дочкой, но еще с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700»,

— цитируют новоиспеченного папочку в «СтарХит».

К счастью, миллионер уже изучил проблему и заявил, что поможет дочке жить нормальной жизнью. Команда отличных докторов проведет необходимую операцию и избавит ребенка от страданий.

«Нам повезло с отличной командой врачей, в скором времени они проведут операцию, чтобы помочь дочке жить нормальной жизнью. Но не у всех семей есть такая возможность, поэтому мы решили больше об этом рассказывать и поддерживать фонды, которые помогают таким семьям»

27 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  