«Чудо-женщина 1984» оправдала надежды в прокате Меган Фокс и Брайан Остин Грин, Кара Делевинь и Эшли Бенсон — кто еще из западных звезд расстался в 2020-м » Маленькую дочь Джанлуки Вакки, родившуюся с волчьей пастью, могут спасти! «С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалим. Мы счастливы, что вы наконец можете увидеть ее. Блу родилась с волчьей пастью. Наши сердце и душа были с нашей дочкой, но еще с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700», — цитируют новоиспеченного папочку в «СтарХит». К счастью, миллионер уже изучил проблему и заявил, что поможет дочке жить нормальной жизнью. Команда отличных докторов проведет необходимую операцию и избавит ребенка от страданий. «Нам повезло с отличной командой врачей, в скором времени они проведут операцию, чтобы помочь дочке жить нормальной жизнью. Но не у всех семей есть такая возможность, поэтому мы решили больше об этом рассказывать и поддерживать фонды, которые помогают таким семьям»

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