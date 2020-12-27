Галь Гадот прокомментировала требование заменить ее другой актрисой в роли Клеопатры

Осенью стало известно, что звезда «Чудо-женщины», актриса израильского происхождения Галь Гадот исполнит роль Клеопатры в грядущей ленте. Но такой выбор создателей проекта не удовлетворил кинозрителей.

Актриса столкнулась с негативной реакцией, даже оскорблениями и впервые прокомментировала требования заменить ее темнокожей актрисой в новом фильме о египетской царице.

Некоторые пользователи настаивали на том, что роль должна достаться арабке или африканке, однако Гадот заявила, что Клеопатра была македонкой. Создатели картины не смогли найти македонскую актрису, поэтому в проект взяли Гадот, которая была очень заинтересована в этой роли.

«У меня есть друзья со всего мира: мусульмане, христиане, католики, атеисты, буддисты и, конечно, евреи. Люди есть люди. Я же хочу почтить наследие Клеопатры. Это удивительная историческая фигура, которой я так восхищаюсь», — отметила актриса.

Напомним, режиссером проекта выступит Пэтти Дженкинс, а сценаристом — Лаэта Калогридис. Идея фильма о Клеопатре принадлежит Гадот, которая также станет исполнительным продюсером картины.

Клеопатра правила Египтом на протяжении 21 года и была влюблена в римского полководца Марка Антония. С последним они прожили в браке до самой смерти. После захвата Египта римским правителем Октавианом Клеопатра покончила жизнь самоубийством.