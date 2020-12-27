Эмму Томпсон возмутила разница в возрасте экранных пар

Популярная голливудская актриса, лауреат премии Американской киноакадемии, Эмма Томпсон возмущена разницей в возрасте экранных пар. По ее словам, ситуация, когда исполнитель главной роли в два раза старше своей партнерши, повторяется в кино с завидным постоянством.

«Почему-то считается совершенно нормальным, что Джордж Клуни, (который восхитителен), играет с кем-то,, кто на 40 лет моложе его или на 30 лет моложе его. Если следовать этой логике, то для романтических фильмов, в которых я участвую, они должны кого-то эксгумировать, потому что мне сейчас 61 год. Вы понимаете, что я имею в виду? Это совершенно и абсолютно несбалансированный подход», — заявила она..

Отметим, что в одном из своих последних на момент написания данной заметки фильмов, Томпсон играла 55-летнюю вдову, которая нанимает молодого человека, предоставляющего услуги сексуального плана.

Напомним, что Эмма Томпсон была пять раз номинирована на премию «Оскар» и получила две золотые статуэтки, одну из которых за написание сценария к драме «Разум и чувства». В 2021 году поклонники таланта актрисы смогут оценить ее новую работу в картине «Стервелла», релиз которой запланирован на конец мая.