Дуэйн Джонсон помог отцу-одиночке на Рождество

Актер и бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон решил помочь овдовевшему отцу двоих детей Джею Абелю позаботиться о подарках на Рождество. 48-летний артист связался с молодым отцом после того, как услышал о нем от Джона Красински, ведущего собственную программу на YouTube. История отца-одиночки поразила актера, оказалось, что потерявший жену Абель пытается продать дорогие его сердцу вещи (коллекцию комиксов), чтобы обеспечить праздничными подарками 11-летнего сына Эй-Джея и 8-летнюю дочь Элизу. Из-за пандемии у Джея были проблемы с работой, поэтому он решился на этот отчаянный шаг.

Когда в специальном эфире Красински вывел отца-одиночку в эфир и предложил выкупить у него всю его коллекцию сразу, Абель подумал, что с ним разговаривает мошенник, и поспешил отказаться. Позже участники шоу посмеялись над этим. Затем в эфир вмешался третий собеседник в костюме Санта-Клауса, им оказался голливудский актер Джонсон. Он произнес: «Я не хочу, чтобы ты продавал вещи на eBay, потому что Дуэйнта-Клаус позаботится обо всем!»

Красински и Скала собрали на пару пять миллионов долларов специально для нескольких семей, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации из-за пандемии, чтобы те смогли счастливо отпраздновать Рождество. Джей Абель оказался в числе счастливчиков, так как его детям отправят подарки — игрушки известной фирмы. Также от себя Дуэйн Джонсон пригласил семью отца-одиночки на будущие съемки кинокомикса «Черный Адам», когда карантинные меры будут ослаблены.