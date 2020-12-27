«Чудо-женщина 1984» оправдала надежды в прокате

Блокбастер о супергероях «Чудо-женщина 1984» собрал около 36,1 миллиона долларов в кинотеатрах по всему миру за рождественские праздничные выходные, дебют был ослаблен пандемией COVID-19 и одновременно транслировался в Соединенных Штатах.

Как сообщил в воскресенье дистрибьютор Warner Bros., из этой суммы около 16,7 миллиона долларов поступили из театров США и Канады. Это стало самым высоким показателем кассовых сборов в стране с тех пор, как в марте кинотеатры закрылись из-за нового коронавируса.