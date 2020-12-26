В России военные расстреляли детский универмаг из пушки

В Пскове военный случайно расстрелял из пушки боевой машины торговый центр, сообщает телеграм-канал Baza. Снаряд попал в торговый центр, в магазин «Детский мир». Никто не пострадал.

Как уточняет издание, 19-летний ефрейтор обслуживал БМД-4 — боевую десантную машину и случайно дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки.

Одна болванка (боеприпас без взрывчатого вещества, предназначенный для пробития брони тяжелой техники) прилетела в крышу ТРЦ «Фьорд Плаза», пробила её и приземлилась на втором этаже, в «Детском мире». Местонахождение второго запаса пока неизвестно.

Никто не пострадал, из ТЦ эвакуировали 300 человек, а на место приехали полицейские и росгвардейцы. Сейчас они заняты поиском второй болванки, которая улетела в неизвестном направлении.