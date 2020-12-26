В космосе впервые вырастили редиску

Редиску вырастили в расширенной растительной среде обитания на борту Международной космической станции (МКС). Урожай удалось собрать через 27 дней после посадки.

Рубинс собрала двадцать редисок, обернула их в фольгу и поместила в холодильник. Как отметили в НАСА, их отправят на Землю в рамках 22-й коммерческой миссии SpaceX.

Редиска стала еще одним видом свежих продуктов, который можно выращивать в условиях микрогравитации. Исследователи выбрали его для эксперимента Plant Habitat-02 (PH-02), потому что овощ хорошо прост и достигает зрелости примерно за месяц.

Кроме того, редис является жизнеспособным испытательным растением для будущих долгосрочных миссий, поскольку он съедобен и питателен. Как отметили в НАСА, овощ генетически похож на резуховидку — небольшое цветущее растение, которое часто изучали в условиях микрогравитации.

«Редиски — это другой вид культуры, который астронавты пока не выращивали в космосе. Выращивание различных культур помогает нам определить, какие растения выживают в условиях микрогравитации и предлагают лучшее разнообразие и баланс питания для астронавтов, находящихся в длительных полетах», — отметили в НАСА.