Ученые уличили коронавирус в распространении по вентиляции

Коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах. Это заподозрили южнокорейские ученые после того, как заразились люди, проживающие на разных этажах одного здания, сообщает Fox News.

Специалисты провели исследование после того, как в августе на разных этажах жилого комплекса в Сеуле была выявлена ​​серия новых случаев COVID-19. Сначала положительный результат теста получила жительница шестого этажа и ее родные. После этого коронавирус был выявлен у живущего этажом ниже ребенка и его матери, а затем у их соседки с четвертого этажа. Кроме того, положительный результат теста получили живущие над ними на 10 и 11 этажах люди.

При этом все инфицированные заявили, что не знакомы друг с другом и не контактировали, носили маски за пределами своих квартир, а двое даже не пользовались лифтами. Оказалось, что случаи заражения были выявлены в семьях, квартиры которых объединены общей вентиляцией в доме, а вирус уличили в том, что он передавался через отверстие в ванной комнате.