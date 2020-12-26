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Ученые рассказали о проникновении COVID-19 в мозг человека при помощи шипов

Белок S1, формирующий шипы вируса COVID-19, помогают ему проникать в мозг человека. Об этом ученые из Вашингтонского университета рассказали в статье, размещенной в журнале Nature Neuroscience.

По данным исследователей, наиболее распространенные симптомы коронавируса — кашель и одышка, поскольку болезнь чаще всего поражает легкие. В самых тяжелых случаях пациентам требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

В то же время коронавирус порой приводит к различным неврологическим симптомам — от головной боли до судорог и припадков, причем такие осложнения могут сохраняться очень долго. Специалисты предполагают, что их возможная причина — попадание вируса в мозг. Однако конкретные механизмы того, как это происходит, пока не изучены до конца.

26 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости
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