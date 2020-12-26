СМИ заподозрили Сергея Лазарева в тайном отдыхе с любовником на Бали.

Как пишет издание Paparazzi.ru, несколько дней назад Лазарев пропал из соцсетей. В то же самое время его друг Александр Малиновский начал публиковать многочисленные посты и «сторис» с индонезийского острова Бали.

В одной из историй Paparazzi заметили человека, похожего на Сергея Лазарева. Издание напоминает, что ранее ходили слухи, что Лазарев и Малиновский поженились в одной из европейских стран.

Напомним, Сергей Лазарев никогда не был женат. Он в одиночку воспитывает двоих детей, которых ему родила суррогатная мать.

Ранее, как писал «Рамблер», Лазарев пожаловался на резкое снижение доходов во время пандемии коронавируса. По словам музыканта, несмотря на отсутствие гастролей, он не уволил ни одного человека из своего коллектива и продолжает платить им зарплату. При этом его доходы сократились в 10 раз.