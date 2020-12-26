Россия может никогда не восстановить добычу нефти

«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45-55 долларов за баррель — самый оптимальный. Иначе мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», — сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).
По прогнозу Минэнерго, по итогам года в России будет добыто 514 млн тонн нефти — на 8,4% меньше, чем годом ранее.
Весной, повинуясь соглашению со странами ОПЕК, Россия сокращала производство до минимума с середины 2000х: начав год с 11,2 млн баррелей в день к июлю нефтяники качали лишь 9,3 млн баррелей в сутки.
С августа ОПЕК+ приняли решение увеличить поставки на 2 млн баррелей в день, из которых около 250 тысяч пришлось на Россию. Средний с начала года объем добычи к началу декабря составил 10,3 млн баррелей в сутки.
Из слов Новака можно сделать грубый вывод, что при ценах ниже 45 долларов за бочку около 8% российской добычи становится нерентабельной, отмечает советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.
Спад добычи нефти, которая обеспечивает половину экспортных доходов российской экономики, — это дежавю позднесоветского периода. «Драма распада СССР — это не только драма падения цены на нефть, но и падения добычи», — напоминает Хестанов.
Пик советской нефтяной промышленности пришелся на 1987 год, после чего объемы начали снижаться на фоне дезинтеграции, что усугубило положение экономики, по которой к тому моменту уже ударило почти 3-кратное падение нефтяных цен.
От сделки ОПЕК+ могут пострадать прежде всего истощенные залежи брежневского застоя, где восстановление добычи после длительного простоя может быть просто невозможным, либо слишком дорогим.
В первую очередь это участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири, указывал ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В их числе, например, Самотлор, кормивший СССР валютными доходами еще в сытых и стабильных 1970х.
Сложившиеся обстоятельства подтолкнут компании замораживать наименее рентабельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет восстановить, нет, часть запасов может быть потеряна, говорил Юшков.
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