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Премьер Армении выразил готовность уйти в отставку

На фоне массовых протестов в Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что готов выполнить главное требование активистов и уйти в отставку.

При этом он подчеркнул, что покинет пост только по решению народа, то есть, посредством выборов. Однако при получении народного доверия Пашинян готов и в дальнейшем «продолжить лидерство в Армении в это трудное время».

«Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа», — написал он в Facebook.

Пока премьер-министр предложил провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году и пригласил все политические силы республики на консультации по этому вопросу.

26 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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