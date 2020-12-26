Премьер Армении выразил готовность уйти в отставку

На фоне массовых протестов в Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что готов выполнить главное требование активистов и уйти в отставку.

При этом он подчеркнул, что покинет пост только по решению народа, то есть, посредством выборов. Однако при получении народного доверия Пашинян готов и в дальнейшем «продолжить лидерство в Армении в это трудное время».

«Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа», — написал он в Facebook.

Пока премьер-министр предложил провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году и пригласил все политические силы республики на консультации по этому вопросу.