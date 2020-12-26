Новая американская САУ поразила цель на расстоянии 70 километров.

Разрабатываемая армейская система артиллерийских орудий увеличенной дальности (ERCA) поразила цель в 43 милях — или 70 км — по носу на полигоне Юма, штат Аризона, 19 декабря, используя управляемый артиллерийский снаряд Excalibur повышенной дальности.

«Я не думаю, что у наших противников есть возможность поразить цель в нос на расстоянии 43 миль», — об этом сообщил небольшой группе репортеров на телеконференции сразу же после испытания генерал Джон Рафферти, отвечающий за эту работу.

Армия стремится расширить артиллерийские дальности на поле боя, чтобы лишить преимуществ таких вероятных противников, как Россия. Пушка ERCA , когда она поступит ​​на вооружение, должна быть в состоянии стрелять и уничтожать цели с позиции вне досягаемости систем противника.

По словам Рафферти, каждый боеприпас, выпущенный во время субботнего мероприятия, имел небольшие конструктивные отличия, чтобы решить, как лучше всего спроектировать и подготовить снаряд для поглощения высокого давления и баланса силы выстрела со скоростью 1000 метров в секунду из ствола ERCA.