Николай Басков рассказал об участии в групповом сексе

Российский певец Николай Басков в эфире программы «Музыкалити x Вопрос ребром» рассказал о своей интимной жизни. Запись шоу опубликована на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder.
В новогоднем выпуске программы Максима Галкина участникам задали провокационный вопрос: был ли у кого-то из гостей групповой секс. Басков ответил положительно.
«В жизни у меня было много экспериментов. А что? Я мужчина свободный, привлекательный», — добавил эстрадный певец. Он также отметил, что занимался сексом одновременно с двумя девушками.
Leave a Reply