В России военные расстреляли детский универмаг из пушки Известный хакер похвастался взломом сайта «Что? Где? Когда?» » Николай Басков рассказал об участии в групповом сексе Российский певец Николай Басков в эфире программы «Музыкалити x Вопрос ребром» рассказал о своей интимной жизни. Запись шоу опубликована на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder. В новогоднем выпуске программы Максима Галкина участникам задали провокационный вопрос: был ли у кого-то из гостей групповой секс. Басков ответил положительно. «В жизни у меня было много экспериментов. А что? Я мужчина свободный, привлекательный», — добавил эстрадный певец. Он также отметил, что занимался сексом одновременно с двумя девушками.

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