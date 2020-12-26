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Николай Басков рассказал об участии в групповом сексе

Николай Басков

Российский певец Николай Басков в эфире программы «Музыкалити x Вопрос ребром» рассказал о своей интимной жизни. Запись шоу опубликована на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder.

В новогоднем выпуске программы Максима Галкина участникам задали провокационный вопрос: был ли у кого-то из гостей групповой секс. Басков ответил положительно.

«В жизни у меня было много экспериментов. А что? Я мужчина свободный, привлекательный», — добавил эстрадный певец. Он также отметил, что занимался сексом одновременно с двумя девушками.

26 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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