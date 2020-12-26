НАСА опубликовало первое в истории фото Земли с Луны Киту Харингтону – 34: лучшие роли британского актера » Названа дата премьеры приквела «Безумного Макса» о Фуриосе Студия Warner Bros. назвала даты выхода своих новых проектов. В частности, дату релиза получил приквел фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», посвященный молодой Фуриосе. Как пишет Variety, картина под названием «Фуриоса» выйдет в кинотеатрах 23 июня 2023 года. Как стало известно ранее, главную роль вместо Шарлиз Терон сыграет Аня Тейлор-Джой. Кроме того, даты премьеры получили семейный фильм «Coyote v. Acme» — выйдет 21 июля 2023 года и новая адаптация романа «Цветы лиловые полей» — релиз запланирован на 20 декабря 2023.

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