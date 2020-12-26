НАСА опубликовало первое в истории фото Земли с Луны

Фотографию снял экипаж в составе Фрэнка Бормана, Джеймса Ловелла и Уильяма Андерса. В НАСА отмечают, что это был первый полет человека в космос, который был запущен с космодрома Кеннеди во Флориде, первый, который достиг Луны, а также первый, который вышел на орбиту естественного спутника Земли.

В НАСА добавили, что автор фотографии Уильям Андерс. Исследователи решили опубликовать снимок в преддверии 52-ой годовщины съемки. Астронавт описал этот момент в своем интервью: «Аполлон 8» уже совершил несколько орбит вокруг Луны, он увидел Землю во время первых вращений обратно.

Но затем им удалось перевернуть «Аполлон-8» и их обзор на Землю улучшился — на тот момент никто в истории человечества не видел нашу планету с такого расстояния.

«Я сказал «боже мой, посмотрите на это!». Мы не обсуждали это, но в инструктаже и плане полета не было никакого задания снять Землю. Но другие ребята объяснили, что нам обязательно надо сделать фото и дали мне камеру. У меня была единственная цветная камера с длиннофокусным объективом и я сделал снимок», — вспомнил астронавт.