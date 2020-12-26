Киту Харингтону – 34: лучшие роли британского актера

26 декабря свой день рождения празднует британский актер Кит Харингтон, который сыграет в новом фильме Marvel. Актеру исполняется 34 года. Все знают его по роли в сериале «Игра престолов», однако, до него Кит сыграл во множестве полнометражных фильмов. Предлагаем посмотреть самые интересные из них.

«Сайлент Хилл 2», 2012

Кит Харингтон сыграл в хорроре роль парнишки Винсента Картера. Сам же фильм – продолжение картины «Сайлент Хилл» о призрачном городе, в котором происходит всякая чертовщина. В основу сценария фильма положен сюжет компьютерной игры Silent Hill 3. Главная героиня Хизер (Шэрон) вместе с Винсентом отправились в этот туманный город.

«Помпеи», 2014

Это красивая и трагическая история любви раба Майло, которого сыграл Кит, и благородной Флавии, обрученной с римским сенатором, на фоне извержения Везувия, которое навсегда стерло с лица земли древнеримский город Помпеи.

Актер сыграл Роланда Лейтона. По сюжету, в 1914 году Вера Бриттен поступает в Оксфордский Сомервиль-колледж. Когда начинается Первая мировая война, её брата Эдварда Бриттена, жениха Роланда Лейтона, а также их друзей Виктора и Джеффри посылают на фронт.

«Порох», 2017

Британский исторический мини-сериал, созданный Ронаном Беннетом, Китом Харингтоном и Дэниелом Уэстом. Фильм рассказывает рассказывает о Пороховом заговоре в 1605 году. Кит Харингтон сыграл Роберта Кейтсби.

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», 2018

В главных ролях фильма звездный состав: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Трамбле, Белла Торн, Кэти Бэйтс, Сьюзан Сарандон и Тэнди Ньютон. В центре сюжета – звездный американский актер Джон Донован, которого сыграл Харингтон, вступивший в переписку с 11-летним парнем из Англии, что спровоцировало бурную реакцию общественности и привело к непоправимым последствиям в жизни и карьере обоих.