Каждому четвертому в России не хватает денег на еду

Треть населения России находится в положении, близком к казарменному, когда все деньги уходят на продукты питания, либо денег едва хватает даже на еду. Такие результаты получил ВЦИОМ по итогам исследования социального самочувствия россиян в декабре.В ходе опроса, который проводился среди граждан старше 18 лет, 28% респондентов заявили, что их дохода «хватает только на продукты». Еще 6% сообщили, что на покупку продовольствия «едва хватает» денег.

Чуть приподняться над базовыми потребностями могут 21% россиян — такая доля, согласно опросу, может позволить себе бытовую технику.

Тех, кто может без труда купить машину, в стране всего 4%, а таких, которые могут позволить себе «позволить все» — машину, квартиру, дачу — лишь 2%.

Россиян беспокоит всплеск инфляции, которую 65% населения оценивают как «очень высокую». При этом 40% опрошенных заявили, что им существенно приходится ограничивать себя в тратах на продукты.

В продовольственной инфляции, которая, согласно Росстату бьет 4-летние рекорды, а по независимым исследованиям превышает официальную в 3,5 раза, люди склонны винить политику властей (30%).

Объективные экономические факторы в качестве причины назвали 19%, на пандемию готовы списать происходящее только 11%.

Главными проблемами для страны россияне называют здравоохранение (29%), состояние экономики (21%), проблемы в сфере образования (19%), социальную политику (18%) и безработицу (17%).

При этом большинство заявили, что довольны жизнью и не хотели бы перемен. 46% «удовлетворены» полностью, 25% — удовлетворены в целом.

Плохим свое материальное положение назвал каждый четвертый (25%), тогда как большинство — 60% — оценили его как «среднее».

Согласно опросу, 46% удовлетворены жизнью, 25% респондентов ответили, что жизнь их в целом не устраивает. Свое материальное положение считают хорошим 14%, средним — 60% и плохим — 25%. При этом 54% считают, что стране нужна «стабильность», тогда как 37% высказались за перемены и реформы, даже если они связаны с риском дестабилизации ситуации.