Известный хакер похвастался взломом сайта «Что? Где? Когда?»

Известный российский хакер Александр Варской похвастался своими главными успехами в профессии. В эфире подкаста Сергея Мезенцева «Сережа и Микрофон» мужчина рассказал, что однажды ему удалось взломать сайт интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Ролик доступен на YouTube.

«Там был такой «тринадцатый сектор» — это когда вопрос приходит из интернета. Я всегда знал ответ на этот вопрос. Я даже вопрос сам знал», — заявил Варской.

Хакер объяснил, что все вопросы вместе с ответами заранее выкладывались в отдельном файле на сервере t13.mts.ru. Поэтому, получив доступ к серверу, Варской мог подсмотреть правильную версию. Он использовал этот прием, чтобы подшучивать над товарищами.

«Я любил собирать у себя друзей [во время игры «Что? Где Когда?»]. Они думали, что я типа самый умный», — вспомнил эксперт. Однако он не сообщил, в каких годах происходили его деяния.

«Что? Где? Когда?» — популярная интеллектуальная игра, которая выходит с 1975 года. Принимающие участие в викторине знатоки отвечают на присланные по почте вопросы телезрителей. У шести сидящих за столом игроков есть минута, чтобы найти правильную версию.