Джонни Депп требует нового судебного разбирательства

Херд была непоследовательна в своих показаниях и меняла их в ходе процесса.

После того как Netflix удалил из своего каталога все фильмы с участием Джонни Деппа, опираясь на решение суда, признавшего его виновным в домашнем насилии, актер в очередной раз потребовал нового судебного разбирательства — честного и непредвзятого. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, цитируя самого Деппа и его адвоката Дэвида Шерборна.

Актер заявил, что он «не получил справедливого судебного разбирательства», а решение судьи, признавшего его виновным в избиении бывшей жены Эмбер Херд (суд счел доказанными 12 из 14 эпизодов домашнего насилия, представленных обвинением), является «явно неверным» и «откровенно небезвредным».

Шерборн отметил, что суд «не изучил доказательства и аргументы с той тщательностью, на которую стороны были вправе рассчитывать». Адвокат добавил, что судья Никол «просто принял на веру все показания мисс Херд, какими бы неправдоподобными и не соответствующими документам, представленным защитой, они ни были». Шерборн утверждает, что судья не обратил ни малейшего внимания на то, что Херд была непоследовательна в своих показаниях и меняла их в ходе процесса