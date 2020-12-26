Джастин Бибер показал, как провёл ночь со своей возлюбленной

Любимец миллионов поклонниц Джастин Бибер походу изменился после свадьбы с моделью Хейли Болдуин, ранее певца обвиняли в отвратительном поведении по отношению к Селене Гомес.

Джастин и правда меняется! Крутые тусовки отошли на второй план, сейчас певец проводит достаточно времени со своей возлюбленной женой Хейли. В ночь на рождество он опубликовал фотографию у себя в Instagram где страстно целует Хейли Бибер.

Джастин действительно стал более семейным человеком, если раньше новостные издания писали о нарушениях закона и употреблении наркотических веществ, то на текущий момент можно смело заявить, что жена артиста достаточно положительно влияет на него.