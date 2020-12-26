Что посмотреть — праздничные фильмы ужасов

Вам надоело смотреть рождественские комедии и новогодние мелодрамы? Тогда предлагаем несколько историй о том, как обычное празднование может превратиться во что-то ужасное.

Редакция подготовила жуткую подборку, которая перевернет ваше воображение о Рождестве.

«Кровавый Санта»

В Голландии существует легенда, что вместо Святого Николая может прийти кто-то другой, если в ночь на 5 декабря на небе полный месяц.

Шериф полиции Амстердама пытается запретить людям выходить из дома в этот день, но его никто не слушал. Повторится ли кровавый инцидент 1968 года – смотрите в фильме «Кровавый Санта».

«Крампус»

Еще немного, и в дверь постучится Санта Клаус, но только не в этот раз. Семья нарушила священное правило, поэтому теперь к ним придет полная противоположность – Крампус!

«Черное рождество»

Большинство студентов едет на рождественские каникулы домой, но те, кто остался в кампусе Хортонского колледжа веселятся в ожидании праздников. Но происходит кое-что ужасное, женская часть студгородка в панике, ведь одна за другой начинают исчезать студентки.

Смогут ли они побороть зло?

«Снеговик»

Уголовно-драматический фильм снят по одноименному роману Ю Несбё. Кинолента рассказывает о детективе, который расследует серию убийств женщин, Гарри Голе. Он охотится на маньяка по прозвищу Снеговик. Удастся ли детективу остановить Снеговика – смотрите в фильме.

«Гремлины»

Почти каждый помнит этот фильм о маленьких, зеленых монстрах, которые только и делают, что портят все! Их правила были нарушены, теперь гремлины будут развлекаться и мстить.