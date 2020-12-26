Археологи обнаружили 1200-летнюю фабрику: Как делали мыло в древнем Израиле

Истории мыловарения больше трёх тысяч лет. Начиналось всё ещё в древней Месопотамии. Недавно археологам удалось обнаружить в Израиле целый мыловаренный завод, возраст которого более 1200 лет! По словам специалистов, столь древнее сооружение подобного толка науке удалось открыть впервые. До этого все найденные мыловарни относились к гораздо более поздним периодам истории. Что удалось узнать экспертам на этих раскопках?

Первые письменные упоминания о мыле были сделаны клинописью более 5000 лет назад. Клинопись — это древняя шумерская система письма, в которой использовались глиняные таблички. В древние времена мыло варили не из животных жиров, а из оливкового масла. Об этом сообщают все сохранившиеся письменные источники. Мыловарни были очень важной частью экономики региона, начиная со Средних веков и вплоть до начала 20 века.

Израиль, пустыня Негев.

Обнаруженное сооружение было когда-то весьма большим и роскошным зданием. Данная мыловарня — самая древняя из всех, найденных археологами до этого времени. Она относится к периоду исламских Аббасидов, после завоевания региона арабами. Открытие было сделано в израильской пустыне Негев. Это территория бедуинского города Рахат.

Группа археологов, проводивших раскопки в Рахате.

История производства мыла насчитывает тысячи лет. В Месопотамии для приготовления мыла использовали животный жир коров, овец и коз, смешанный с водой, щёлочью и древесной золой. Плиний Старший в начале 1 века писал о мыле, называя его «жировой помадой». В своих трудах он упоминал о том, как галлы наносят это вещество на свои волосы, чтобы они стали красноватыми. Эти народы использовали в производстве мыла говяжий жир и золу.

Процесс мыловарения был сложным, требующим мастерства и терпения. Золу получали путём сжигания растения семейства Амарантовых – содоносной солянки. Варили полученную смесь в течение недели, потом её переливали в огромную ёмкость и оставляли в ней для затвердения ещё на десять дней. Только после этого можно было разрезать мыло на куски, после чего ещё просушить около шестидесяти дней.

Кроме инструментов для мыловарения, археологи нашли на древней фабрике стратегическую игру под названием «Ветряная мельница». Для этого использовали известняковую доску и играть в эту игру было принято во 2-3 веках нашей эры. «Известно, что в эту игру играли в Древнем Египте и Месопотамии, более четырёх тысяч лет назад, — говорит директор раскопок, — и, по-видимому, в ней участвовали два игрока, бросающих кости или палки, чтобы продвинуться по доске и достичь определённой точки».

Древняя настольная игра, найденная на месте раскопок, под названием «Ветряная мельница».

Эксперты чрезвычайно рады столь уникальной археологической находке. Это позволит им в итоге воссоздать весь традиционный производственный процесс мыловарения. Ведь всё, что находили ранее, относилось к позднему периоду Османской империи. Директор раскопок, Елена Коген Зехави считает, что важность этого открытия трудно переоценить.

Археологи считают обнаруженную мыловарню уникальным открытием.

В то время мыло было не столь обыденным и доступным продуктом, как в наши дни. А ведь местность, где жара, песок и ветер делали личную гигиену особенно требовательной, мыло было невероятно ценным и необходимым продуктом. Единственной цивилизацией, которая не использовала мыло, были римляне. Они смазывали тело ароматическими маслами, потом соскребали грязь и жир с кожи при помощи специального металлического или тростникового инструмента, известного как стригил. После этого они омывались водой или принимали ванну.

В найденной мыловарне специалисты обнаружили вещи, которые говорят о том, что там жила семья. Очевидно, производство мыла — это был семейный бизнес. Археологи утверждают, что мыло отсюда экспортировали в весьма внушительных количествах в другие страны.

Ещё одна древняя игра, которую обнаружили во время раскопок.

По словам мэра Рахата, Фахиза Абу Сахибена, раскопки мыловаренной фабрики «раскрыли исламские корни Рахата». Похоже, что совместные усилия при раскопках этой древней мыловаренной фабрики, вдохновили людей. Мэр Сахибен комментирует: «Мы гордимся раскопками и счастливы, что они проводились в сотрудничестве с местным сообществом».