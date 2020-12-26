«  
  »

Антикоррупционное бюро открыло производство против Венедиктовой за вмешательства в дело Татарова

И.о. председателя САП: производство по Венедиктов открытое за «вмешательство в работу правоохранительных органов»Антикоррупционное бюро открыло производство против Венедиктовой за вмешательства в дело Татарова.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело заместителя Офиса президента Олега Татарова, заявил исполняющий обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в эфире Hromadske .

По его словам,  3 декабря в Единый реестр досудебных расследований внесено производство «о вмешательстве в работу правоохранительных органов».

Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Генеральный прокурор сделала это вечером 1 декабря, перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело, поэтому о подозрении замглавы ОП сообщили уже 18 декабря.

26 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  