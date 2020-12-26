«Кровища течет»: экс-солистка «Тату» пожаловалась на избиение На улице в Берлине произошла стрельба » Антикоррупционное бюро открыло производство против Венедиктовой за вмешательства в дело Татарова Антикоррупционное бюро открыло производство против Венедиктовой за вмешательства в дело Татарова. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело заместителя Офиса президента Олега Татарова, заявил исполняющий обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в эфире Hromadske . По его словам, 3 декабря в Единый реестр досудебных расследований внесено производство «о вмешательстве в работу правоохранительных органов». Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Генеральный прокурор сделала это вечером 1 декабря, перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело, поэтому о подозрении замглавы ОП сообщили уже 18 декабря.

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