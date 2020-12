Джастин Бибер показал, как провёл ночь со своей возлюбленной Джонни Депп требует нового судебного разбирательства » 5 атмосферных фильмов для уютного вечера В такую холодную погоду хочется чего-то уютного, теплого, спокойного и приятного. Именно для такого случая у нас есть для тебя подборка очень атмосферных фильмов, которые не дадут заскучать в этот вечер. Возглавляет наш рейтинг уютных фильмов романтическая драма 2015 года «Век Адалин» («The Age of Adaline»), которая рассказывает о жизни молодой женщины, которая не стареет. Она наслаждается вечной жизнью пока не встречает мужчину по имени Эллис. Следом идет картина 2010 года «Прошлой ночью в Нью-Йорке» («Last Night»), в центре сюжета которой супружеская пара, которая борется с проблемами в браке и различными искушениями. Замыкает тройку лидеров романтическая комедия 1999 года «Ноттинг-Хилл» («Notting Hill»), которая раскрывает историю непростых отношений между звездой мирового уровня и обычным владельцем небольшого магазинчика. ТОП-5 атмосферных фильмов для уютного вечера дома: «Век Адалин» («The Age of Adaline»), 2015;

«Прошлой ночью в Нью-Йорке» («Last Night»), 2010;

«Ноттинг-Хилл» («Notting Hill»), 1999;

«С любовью, Рози» («Love, Rosie»), 2014;

«Свет в океане» («The Light Between Oceans»), 2016.

загрузка...