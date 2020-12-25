Звезда «Пиратов Карибского моря» считает, что продолжение франшизы без Джонни Деппа — преступление

Из-за череды скандалов, связанных с бракоразводным процессом с Эмбер Херд, актерская карьера Джонни Деппа сейчас пребывает в довольно деликатном положении. Недавно исполнителю пришлось отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей», а в дополнение к этому испорченная репутация лишила его возможности и дальше играть капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря», лицом которой артист является уже многие годы. Студия Disney не хочет иметь дело с Деппом, и, если верить мнению экспертов индустрии, в ближайшие годы ее примеру последуют и другие крупные кинокомпании.

Кевин МакНэлли, сыгравший в мегакассовом приключенческом франчайзе первого помощника легендарного капитана Джека, мистера Гиббса, недавно поделился своим мнением на этот счет. В подкасте Грега Эллиса The Respondent МакНэлли заявил, что сомневается в успехе новых лент серии без участия их центральной звезды:

Есть ощущение, словно франшиза в каком-то смысле исчерпала себя, поэтому перезапуск кажется разумной идеей. Но если ребут сосредоточится на более молодых персонажах, это ведь не обязательно исключает Джека Воробья. К примеру, по сюжету, какой-нибудь молодой герой ищет Джека Воробья и мистер Гиббс ему помогает, а в финале мы его находим. Это не потребовало бы многого от самого Джека. Но кто знает, как все сложится. Имея за плечами определенный опыт, мне сложно поверить, что студия приняла такое решение. Присутствовать при рождении современной легенды — это непередаваемое ощущение. И я считаю, отказываться от Джонни — преступление. Многие просто не пойдут на новых «Пиратов» без него. Лично мне было бы непросто на такое решиться. Подобный фильм выглядел бы странно. Да и вообще, для чего его снимать? Почему бы не придумать что-нибудь новенькое?В разработке Disney сейчас находится как минимум два фильма серии: один является продолжением основной сюжетной линии (им занимается автор «Чернобыля» Крэйг Мэйзин), второй — спин-офф во вселенной «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби в главной роли. Говорят, что Джерри Брукхаймер собирался задействовать Деппа в проекте с Робби, однако руководство Disney заблокировало эти планы.