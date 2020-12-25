Зеленский отказался от прямых переговоров с Путиным

У президента Владимира Зеленского пока «нет предмета» для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью «Фокусу».

Несмотря на это, Зеленский заявил, что «может ему (Путину) позвонить, он точно со мной пообщается».

Как подчеркнул Зеленский, разговаривать с Путиным требуется не только с глазу на глаз, но и в «нормандском формате».

По словам президента, Киев не может выйти из Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе из-за их привязки к санкциям против России.

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву). Но лично я бы вышел», — признался он.