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Зеленский готов воевать с Россией «если будет нужно»

Если Россия нападет на Украину из Крыма, то мобилизации будут подлежать и мужчины, и женщины. Об этом в интервью Фокусу сказал президент Владимир Зеленский.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – ответил журналисту он.

25 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина
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