В США запустили сеть общественных скутеров-беспилотников

В городке Пичтри-Корнерс, штат Джорджия (США), в технопарке Curiosity Lab развернута новая система общественного транспорта. Парк из 100 электроскутеров, переоборудованных для беспилотного передвижения, будет в тестовом режиме приезжать на вызовы сотрудников технопарка, чтобы проверить эффективность концепции. Изначально эксперимент собирались запустить еще в январе, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.





Из-за коронавируса пока нельзя активировать главную функцию скутеров – свободное перемещение между адресатами по оптимальным маршрутам. Вместо этого сегодня аппараты выезжают с базы в точку, где их подбирают клиенты, а после поездки сами возвращаются на базу. Там их дезинфицируют, подзаряжают и заносят данные о поездке в журнал. Технопарк хотя и обособленная, но не изолированная зона, поэтому здесь есть риск передачи вируса от одного пассажира к другому.

Скутеры не являются прямой альтернативой такси, и не только потому, что тут нельзя сесть и расслабиться. Одной из целей проекта является практическая проверка, смогут ли крохотные беспилотники перемещаться по городу, не провоцируя ДТП, не заезжая на тротуары и поддерживая оптимальный режим скорости.

На первом этапе скутеры будут перемещаться внутри технопарка площадью 200 гектаров, где проживают 1000 человек и трудятся еще 7,5 тыс. Компания Go X создала приложение для связи скутеров и пассажиров, а компания Tortoise разработала систему дистанционного позиционирования. Впоследствии такие сервисы лягут в основу транспортной системы «умного города».