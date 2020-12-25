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В США в центре города взорвался автомобиль, есть пострадавшие

Злоумышленники подорвали автомобиль в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси).

По данным телеканала NBC, три человека получили травмы и были госпитализированы в местную больницу.

Полиция уже назвала произошедшее «преднамеренным действием». Для поиска преступников перекрыты улицы в центре города.

«По-видимому, это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается», — гласит сообщение.

В расследовании задействовано Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

25 декабря, 2020 | Category: Новости, США
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