В США в центре города взорвался автомобиль, есть пострадавшие

Злоумышленники подорвали автомобиль в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси).
По данным телеканала NBC, три человека получили травмы и были госпитализированы в местную больницу.
Полиция уже назвала произошедшее «преднамеренным действием». Для поиска преступников перекрыты улицы в центре города.
«По-видимому, это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается», — гласит сообщение.
В расследовании задействовано Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
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