Выявлена катастрофическая опасность искусственного интеллекта для Земли NASA исследует астероид Психея 16 — стоимость которого превышает экономику Земли » В США в центре города взорвался автомобиль, есть пострадавшие Злоумышленники подорвали автомобиль в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси). По данным телеканала NBC, три человека получили травмы и были госпитализированы в местную больницу. Полиция уже назвала произошедшее «преднамеренным действием». Для поиска преступников перекрыты улицы в центре города. «По-видимому, это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается», — гласит сообщение. В расследовании задействовано Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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