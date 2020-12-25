В США обстреляли стриптиз-клуб из автоматов из-за требования надеть маски

Власти штата Калифорния арестовали двоих американцев, обстрелявших из автомата стриптиз-клуб в городе Анахайм. Конфликт произошел из-за требования носить медицинские маски при посещении заведения, сообщает Business Insider.

По сообщению правоохранительных органов, двое мужчин поругались с администрацией клуба из-за масок, после чего уехали и вернулись с автоматом Калашникова. Один из них стал стрелять — выпустил по зданию 15 пуль, в результате чего были ранены двое работников и посетитель.

Вскоре их нашли и арестовали в округе Оранж. Судя по именам и фамилиям, подозреваемые принадлежат к латиноамериканскому сообществу. Своей вины они не признали. Отмечается, что за нападение с применением автомата им грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. Вместе с ними арестован еще один человек — тот, кто, предположительно, привез нападавших к зданию клуба, ему могут дать до 17 лет тюрьмы.