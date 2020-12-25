В сердце пожилых шимпанзе обнаружили кость

У некоторых шимпанзе с возрастом в сердце формируется минерализированная ткань — «сердечная кость». О неожиданной находке рассказывает новая статья, опубликованная в журнале Scientific Reports. «Обнаружение новой кости — сегодня большая редкость, особенно для шимпанзе, анатомия которых так близка к человеческой», — объясняет одна из авторов работы, Кэтрин Рутланд (Catrin Rutland) из Ноттингемского университета.



В самом деле, «сердечная кость» (os cordis) — а иногда и пара таких минерализованных образований — известна у некоторых других видов, включая коров, выдр и верблюдов. Но даже у них она не является «обязательной» частью скелета и может формироваться лишь у некоторых взрослых животных. Считается, что os cordis выполняет механическую функцию, поддерживая сокращения сердца и повышая выносливость, хотя в точности это остается невыясненным.

Уплотненные и твердые участки хряща имеются и в сердце человека, но появление полноценной «сердечной косточки» всегда связано с различными патологиями. Сердце шимпанзе — наших ближайших родственников — похоже на наше, и с возрастом они также весьма подвержены болезням сердечно-сосудистой системы. Поэтому появление у них в сердце минерализированных участков ученые тоже связывают с болезнью.

Рутланд и ее коллеги исследовали сердца 16 шимпанзе возрастом вплоть до весьма почтенных для этих животных 59 лет. При этом у трех были замечены признаки обычного для этих приматов в старости фиброза миокарда — отвердевания соединительных тканей, которое может приводить к нарушению ритма сердечных сокращений вплоть до остановки. «Сердечная косточка» имелась у всех трех больных шимпанзе.

Кроме того, она нашлась и у семерых приматов с совершенно здоровым сердцем, причем у четырех находилась в той же области, где и os cordis. А у одного шимпанзе авторы идентифицировали область отвердевшей хрящевой ткани — возможное начало формирования кости.

Ученые считают, что формирование «сердечной кости» у этих животных связано с болезнями сердца, однако в чем именно состоит эта связь, сказать пока не могут. Окостенение может быть частью патологических процессов, ведущих в итоге к гибели, но может оказаться и механизмом защиты, который поддерживает ослабевающие ткани сердца.