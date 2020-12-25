В Нигерии обнаружили еще одну мутацию COVID-19

В Нигерии распространяется новая мутация коронавируса, которая отличается от остальных.

По информации панафриканской организации здравоохранения Africa CDC, этот штамм коронавирусной инфекции развился отдельно от мутаций, обнаруженных в Южной Африке и Великобритании.

Глава Африканского центра контроля заболеваний Джон Нкенгасонг проинформировал, что новый штамм коронавируса был обнаружен в двух образцах, взятых у пациентов в августе и октябре. Эксперт отметил, что мутации в таких вирусах случаются довольно часто.

«Мы должны ожидать, что эти новые варианты будут появляться и в дальнейшем», — сказал Джон Нкенгасонг.

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На данный момент ученым удалось установить, что новый вариант вируса, обнаруженный в Нигерии, не имеет мутации N501Y, которая ответственна за его быстрое распространение, как это было в случае со штаммом в Великобритании.

Исследователям известны несколько видов коронавируса с генетическими изменениями.

Напомним, исследования Дунайского частного университета в Кремс-на-дер-Донау (Австрия) показали, что у большинства переболевших коронавирусом людей антитела сохраняются дольше, чем считалось ранее. Университет представил результаты исследований, согласно которым антитела остаются в крови больше девяти месяцев. Так, 10 и 11 декабря были протестированы 152 жителя Нижней Австрии, которые весной переболели COVID-19. Оказалось, что у более 83% инфицированных в крови до сих пор оставались антитела. Ранее считалось, что антитела сохраняются в организме переболевших коронавирусом людей около полугода.

Исследование ученых Эдинбургского университета, маски для лица снижают риск распространения коронавируса через крупные капли на 99,9%. Согласно прогнозу исследователей, в течение нескольких следующих месяцев из-за несоблюдения всеобщего масочного режима могут умереть десятки тысяч человек. Отмечается, что на человека, стоящего рядом с кашляющим инфицированным коронавирусом, попадет в 10 тысяч раз больше капель, чем в случае, если бы инфицированный носил маску и стоял даже в 50 сантиметрах от него.