В Калифорнии начали работу роботы по доставке еды

Робототехнический стартап Nuro планирует начать операции по доставке без водителя уже в следующем году. Ранее он тестировал свои автомобили R2 в штате в апреле, но разрешение позволит ему взимать плату за обслуживание с людей.

Скорость транспортных средств компании будет ограничена до 56 км/ч, а работа будет ограничена обязательным условием «хорошей погоды».

«Выдача первого разрешения на развертывание — важная веха в развитии автономных транспортных средств в Калифорнии, — заявил директор Калифорнийского департамента транспортных средств Стив Гордон. Мы продолжим уделять внимание безопасности автомобильной общественности по мере развития этой технологии».

Компания Nuro была основана двумя бывшими инженерами Google и финансируется японской фирмой Softbank. Автомобили рассчитаны на работу без водителя или пассажиров. R2 использует радар, тепловизор и 360-градусные камеры для управления движением. Руля, педалей или зеркал заднего вида нет.

NURO

У автомобиля овальная рама, которая меньше, чем у большинства автомобилей в США. Также в комплектации есть два отсека с регулируемой температурой для доставки.

Во время предыдущего испытания в Хьюстоне, штат Техас, в феврале R2 доставлял пиццу для Domino’s Pizza, продукты из сети супермаркетов Kroger и товары для Walmart.