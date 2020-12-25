Ученые узнали, какой напиток спасет от слабоумия

Кофе приносит пользу для организма, в частности, он стимулирует работу мозга и способен снизить риск потери памяти на 70%. Как установили ученые, которых цитирует PsyBlog, к улучшению памяти может привести регулярное употребление трех чашек кофе в день.

При этом у женщин положительный эффект заметен больше, чем у мужчин. Исследования показали, что при регулярном употреблении кофе риск потери памяти снижается в среднем на 70% у женщин старше 70 лет, и на 30% — у лиц старше 65 лет.

Кофе также способен отсрочить деменцию, подчеркивают ученые.

Ранее сообщалось, что употребление кофе способно снизить уровень опасного холестерина и сахара, защитить от некоторых видов рака и от ранней смерти.