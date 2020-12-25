Ученые назвали «коронные» продукты, которые справятся с COVID

Исследователи из Великобритании установили, какие продукты полезны во время пандемии COVID-19. В частности, ученых интересовало, можно ли с помощью пищи снизить риск заражения и предотвратить тяжелое течение инфекции у коронавирусных больных.

Как пишет The Daily Mail, ценностью тут обладают шесть продуктов из супермаркетов и аптек.

Итак, для поддержания иммунитета и в надежде на скорое излечение стоит включить в рацион кефир; морские водоросли; тунец; темный шоколад и виноград; экстракт семян грейпфрута и низин.

Последнее вещество также известно как пищевая добавка Е234 и является естественным консервантом, вырабатываемым бактериями. Низин присутствует в консервированной продукции