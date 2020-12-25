Сложности операторов онлайн-казино в 2021 году

Всемирная пандемия нанесла существенный ущерб практически во всех отраслях и странах. Ощутили негативное воздействие даже там, где вопреки рекомендациям ВООЗ отказывались вводить строгие карантинные ограничения. В таких непростых условиях провайдеры, предоставляющие услуги по онлайн-развлечениям, столкнулись с уже привычными, и добавившимися новыми сложностями. Этот вывод сделали сотрудники исследовательского департамента CASEXE после проведено опроса администраторов более 50-ти игровых операторов в европейских странах.

Результаты показали, что проблемы возникали в разных направлениях. Большинство операторов синхронно отмечают четыре основные факторы.

Частые правки в законодательство стран и суровые ограничения

Для борьбы с последствиями непредвиденной остановки жизнедеятельности большинства сфер, во многих странах пришлось вводить строгие запреты и корректировать немало законов в срочном порядке. В игорной отрасли это отобразилось тем, что регуляторы вынуждены были аннулировать лицензии некоторым заведениям, понижать депозитные лимиты для клиентов или вводили ограничения по рекламе.

Так, EGBA (Европейская Ассоциация по виртуальным играм и спортивным ставкам) советовала провайдерам акцентировать внимание на частые напоминания об ответственной игре для клиентов и уменьшить рекламу. Данное предложение нашло поддержку в Великобритании, Германии, Франции и Бельгии, которые считаются странами с очевидным прогрессом онлайн-гемблинга за последнее время. В частности, документ подразумевает запрет на рекламу, в которой игры в онлайн-казино якобы способны решить многие финансовые проблемы игроков.

Ужесточение конкуренции

Виртуальный гемблинг является индустрией, которая обладает большой перспективой – особенно при учете закрытия многих наземных залов. Данный сектор продолжает привлекать новичков, которым предоставлен расширенный выбор игорных сайтов, что и порождает рост конкуренции на этом рынке. Приходится увеличивать инвестиции в бизнес, что не всегда окупается, а выживают только сильнейшие. Например, функционирующее с 2012 года онлайн-казино Play Fortuna сохраняет позиции, поскольку здесь действует сразу несколько бонусных программ для новых и бывалых клиентов. Программы лояльности могут позволить себе далеко не все интернет-казино, и в этом является большая проблема более мелких порталов.

Борьба с игорной зависимостью

Все честные казино 2021 года обязаны постоянно напоминать игрокам о рисках потери денег, а также о тяжелом лечении от лудомании. Согласно международным нормам, каждый оператор должен публиковать ссылки на организации, которые специализируются на помощи зависимым от азартных игр клиентам.

Как показал 2020 год, сидя дома на самоизоляции многим игрокам тяжело удержаться от соблазна. Чтобы бороться с лудоманией, вводятся лимиты на пополнение баланса отдельным геймерам, которые за определенный период проиграли крупные суммы, но остановиться не могут. Для более рассудительных игроков разработана система самоисключения, чтобы на протяжении некоторого времени даже при наличии большого желания, у них не было возможности играть на деньги. К примеру, база таких клиентов в Великобритании уже насчитывает более 50 тысяч человек, которые сознательно оградили себя от азартных развлечений.

Мошенничество

Игровая online-индустрия и аферисты – понятия почти родственные. Администрации клубов все время ведут ожесточенную борьбу с мошенничеством, а 9 из 10 интернет-казино жалуются на бонусхантеров, которые охотятся за бонусами ради легкого обогащения. Есть среди них и профессионалы «ремесла», которые создают десятки аккаунтов, чтобы получать бонусные деньги. Это противоречит правилам казино, нанеся клубам ощутимый ущерб.

Сами клубы вынуждены нанимать дополнительных специалистов, которые будут отслеживать создающих разные профили людей. Работать за «спасибо» никто не хочет, а на оплату труда выделяются крупные суммы денег. Сейчас ряд платформ уже перешли на технологии, которые могут вычислять мошенников в сжатые сроки. Но разработка подобных сервисов требует немалых вложений, что в наши дни считается большой роскошью.

Источник: casino2021.net