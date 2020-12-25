Скандальная сестра Меган Маркл подверглась домашнему насилию

Скандальная сводная сестра герцогини Сессекской Меган Саманта Грант подверглась домашнему насилию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в ночь на 14 декабря. Прикованная к инвалидному креслу 56-летняя Грант захотела в уборную и попросила своего партнера 62-летнего Марка Филлипса помочь ей. Мужчина разозлился, что она разбудила его среди ночи, и дал ей пощечину. Пострадавшая вызвала полицию.

Филлипс попытался скрыться от патрульных, но в результате был задержан и арестован. Позже его отпустили под залог до вынесения приговора. Судебное слушание по делу о домашнем насилии, жертвой которого стала Саманта, начнется в 2021 году.

Ранее Саманта обвиняла Меган Маркл в нежелании помогать отцу. «Если ты можешь потратить 75 тысяч долларов на платье, ты можешь потратить их и на отца», — возмущалась она, ссылаясь на платье Маркл от элитного британского бренда Ralph & Russo, которое актриса надела на фотосессию в честь помолвки с принцем Гарри.

Грант неоднократно нападала на сводную сестру: еще до объявления о помолвке она обещала выпустить «разоблачительную» книгу о Маркл, после которой, по ее словам, принц Гарри будет вынужден расстаться с актрисой. В многочисленных комментариях британским СМИ она называла Маркл «пустой, нарциссичной и повернутой на успехе». В 2008 году Грант диагностировали рассеянный склероз.