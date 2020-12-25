Шайа Лабаф находится в поисках интенсивного лечения на фоне обвинений в насилии

Адвокат 34-летнего Шайи Лабафа Шон Холли заявил, что актер собирается отправиться на лечение в отделение интенсивной терапии после того, как его обвинила в насилии и абьюзивном поведении бывшая возлюбленная, певица FKA Twigs.

Шайе нужна помощь, и он это знает. Мы активно ищем полноценное, интенсивное и долгосрочное стационарное лечение, в котором он очень нуждается,

— заявил он в интервью Variety.

Напомним, что несколько дней назад 32-летняя Талия Барнетт (настоящее имя FKA Twigs. — Прим. ред.) подала в суд на Лабафа, обвинив его в применении насилия. Звезда, которая находилась в отношениях с актером больше года, рассказала, что Лабаф нападал на нее, запирал в комнате, заставлял ее совершать поступки против ее воли, а также намеренно заразил венерическим заболеванием. После признаний Талии с обвинениями в адрес актера выступили и другие женщины, также имевшие опыт общения с ним.

Прежде чем нанять адвоката, Шайа Лабаф выступил с заявлением в СМИ, сказав, что не все обвинения правдивы, однако он признал, что вел себя недостойно.

Я не в том положении, чтобы рассказывать кому-то, как мое поведение заставило их себя чувствовать. Моему алкоголизму и моей агрессии нет оправданий. Я оскорблял себя и всех вокруг в течение многих лет. Я причинял боль близким людям. Мне стыдно за это и жаль тех, кому я причинил эту боль. Больше мне нечего сказать,

— заявил актер.

Шайа Лабаф и FKA Twigs

Судебный процесс поставил под угрозу карьеру Лабафа — актера уже сняли с номинации на «Оскар». Как заявил адвокат FKA Twigs, речь сейчас идет не о карьере Шайи.

Речь идет о том, чтобы травмы и боль, причиненные моим клиентами и другим людям, больше не повторились. Шайа — признанный абьюзер, и он должен получить необходимую помощь, которая поможет ему больше не совершать насилия,

— сказал он.

Сейчас FKA Twigs требует суда присяжных по гражданскому иску. В нем говорится, что она ничего не сообщала правоохранительным органам раньше, ошибочно полагая, что она нанесет вред карьере Лабафа, если пойдет в полицию. Она также не верила, что полиция примет ее слова всерьез.

Несмотря на все обвинения, Лабаф сейчас строит свою личную жизнь — актер встречается с 26-летней Маргарет Куэлли. Похоже, актриса готова оказать своему бойфренду всю необходимую помощь и не собирается отворачиваться от него в трудной ситуации.