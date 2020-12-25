Семья из США уже 60 лет на каждое Рождество создаёт красивые ледяные деревья

Каждый год, начиная с 1961 года, семья Вил (Veal) празднует Рождество, создавая собственное, теперь уже традиционное гигантское ледяное дерево на своём участке в Индианаполисе, штат Индиана, США. Оно стало известно как «Ледяное дерево Вил» и считается сезонной туристической достопримечательностью.

Если вам надоели традиционные новогодние ёлки, и вы ищете что-то более оригинальное, то вам обязательно понравится «Ледяное дерево Вил». На самом деле оно совершенно не похоже на дерево, и для создания этой великолепной ледяной скульптуры никогда не использовались живые деревья, но она давно стала известна как ледяное дерево, поэтому такое название и прижилось. В действительности ледяное дерево создаётся так: к деревянному каркасу прикрепляются водяные шланги, в морозные ночи включается вода, и погода сама формирует ледяную скульптуру. «Ледяное дерево Вил» появляется каждый год (или почти каждый год), и всегда привлекает большое внимание местных жителей.



А всё началось зимой 1961 года, когда Вирл Г. Вил (Vierl G. Veal), первый создатель ледяного дерева, установил разбрызгиватель воды на холме к югу от своего дома на улице Мимоза-Лейн в Индианаполисе, чтобы сделать ледяную горку, ведущую к пруду. Ночью из-за сильного ветра брызги воды падали на близрастущие кусты жимолости, превратив их в замёрзшие скульптуры. Вирлу и его жене Мейбл (Mabel) результат понравился настолько, что они решили воспроизвести этот эффект в более крупном масштабе. Так было создано первое «Ледяное дерево Вил» (Veal Ice Tree). В течение первых нескольких лет живые кусты на южной стороне придомового участка семьи Вил использовались в качестве каркаса для ледяной скульптуры, но в 1965 году местоположение дерева изменили, и живые растения заменили деревянным каркасом. На официальном сайте «Ледяного дерева Вил» указано, что кусты, использовавшиеся изначально, ото льда никак не пострадали. Вирл умер в 1970-х годах, но к тому времени ледяное дерево стало популярной местной достопримечательностью, и его семья решила продолжить эту традицию. Они «ставят ёлку» каждый год, когда позволяет погода, и планируют делать это и в будущем. «Ледяное дерево Вил» создаётся из каркаса, сделанного из обрезков пиломатериала и упаковочного шпагата, к которым добавляются старые ветки. К каркасу привязывают садовые шланги с обычными выпускными отверстиями, и, как только в течение пяти дней температура опускается ниже нуля, включают воду. Идеальная температура для «выращивания» ледяного дерева — между 2 и 15 градусами мороза (температурный диапазон, который обычно регистрируется в январе). Вода для «Ледяного дерева Вил» качается из семейного пруда. В зависимости от погодных условий и времени, в течение которого потомки Вирла Вила должны работать над деревом, оно вырастает примерно до 12 метров. В 2014 году его высота составила около 24 метров, но в среднем оно достигает в высоту 10-12 метров. Чтобы сделать ледяное дерево ещё более привлекающим внимание, члены семьи Вил добавляют в воду порошкообразный пищевой краситель и распыляют на ледяное дерево с помощью садового разбрызгивателя. Взглянуть на это дерево можно совершенно бесплатно — на самом деле семья Вил приглашает людей прийти и полюбоваться своим творением. Оно стало своего рода достопримечательностью Индианаполиса, и семья Вил продолжает создавать ледяное дерево каждый год, потому что это весело и потому что это способ почтить память его первого создателя.

Фото: Veal Ice Tree/Facebook