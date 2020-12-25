Самый большой айсберг в мире начал стремительно таять

Последние спутниковые снимки исследователей показали, что айсберг А-68А разбился на несколько частей, два больших фрагмента льда оторвались от основной части и уплыли в открытый океан. Однако ученые, используя эти данные, проследили не только путь айсберга, но и его форму и массу.

Исследователи объясняют этот процесс тем, что киль айсберга касается морского дна, а массированный выброс пресной воды также влияет на его форму. Более точные данные об объекте сказать сложно — то, насколько близко будет проходить айсберг, зависит от глубины его киля.

Однако группа впервые составила карту начальной толщины айсбергов на основе измерений, зафиксированных радиолокационным высотометром спутника CryoSat ЕКА. Эта подробная карта показывает, что A-68 изначально был толщиной в среднем 232 и 285 м в самой толстой точке. Судя по тому, что айсберг уменьшился спустя время, он в среднем терял 2,5 см в день.

Исследователи заметили, что крупнейший в мире айсберг разделился надвое. Как отмечает Европейское космическое агентство (ЕКА), точные причина раскола пока непонятны, но возможно на это повлияло то, что глыба льда проплывала в мелководье в нескольких десятках км от береговой линии Южной Георгии.

Ученые также отметили, что в последние несколько дней айсберг вращался по часовой стрелке, перемещая один из своих концов на мелководье. В этом районе глубина морского дна составляет всего 200 м, поэтому айсберг мог задеть дно океана. Поэтому исследователи предполагали, что айсберг можно разбиться.