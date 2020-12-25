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Объявлена охота на Санту от Мела Гибсона

Объявлена охота на Санту

В предпраздничные дни в украинском прокате стартует показ фильма «Охота на Санту«. Режиссерами фильма выступили Эшом Нелмс и Йен Нелмс.

Приближается Рождество, а у Санты (Мел Гибсон) совсем нет праздничного настроения. Откуда же ему взяться, если бизнес с недавних пор несет убытки. Проверив список детей, которым должен принести подарки, он обнаружил среди них очень много непослушных. Это означает, что подарков будет меньше, а кусков угля в ярких обертках — больше. Поэтому государство сократило расходы на бизнес Санты. Чтобы свести концы с концами он заключает контракт с армией США на изготовление эльфами деталей к оружию. И надо же такому случиться, что именно в эти тяжелые времена на него начинается охота. Один непослушный, но очень богатый 12-летний мальчик возмущен тем, что вместо игрушки получил на Рождество кусок угля. Поэтому он нанимает киллера (Уолтон Гоггинс), который отомстит несправедливому старику.

Фильм «Охота на Санту» соединил в себе черты многих жанров. Это комедия, фэнтези, триллер и боевик. И ценители каждого из жанров найдут для себя что-то интересное.

25 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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