Норвежцы разработали автономные отельные номера, не нарушающие лесную идиллию

Нагрянувшая пандемия заставила многих оставаться в пределах своей страны во время отпусков. Чтобы обеспечить граждан полноценным отпуском, соблюдая все предосторожности, архитекторам приходится разрабатывать автономные отельные номера. Как это сделали норвежцы при создании эко-отеля, расположенного в лесной чаще. Мало того, что каждая резиденция Movikheien обеспечивает уединенный и комфортный отдых на лоне природы, так они еще и не навредят окружающей среде как при строительстве, так и во время эксплуатации.



Норвежская архитектурная фирма Spacegroup представила проект сразу 16 деревянных отельных номеров под названием Movikheien для эко-отеля, расположенного в девственном лесу на юге Норвегии. На такую разработку их подтолкнула эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в связи с коронавирусом COVID-19. На этой волне архстудия начала создавать резиденции, которые не находятся в одном корпусе, а расположены на значительном расстоянии друг от друга. Помимо безопасности людей, архитекторы побеспокоились и том, чтобы строения никак не навредили окружающей среде.

Для начала с воздуха провели аэрофотосъемку и определились с расположением каждого домика, чтобы без вмешательства в экосистему внедрить такое количество номеров. Одновременно разрабатывался проект строений, которые можно было собирать в цехах, а не на месте, чтобы не использовать тяжелую строительную технику.

К процессу размещения и доставки сборных коттеджей были подключены не только специалисты фирмы, но и дендрологи и даже скалолазы, ведь отель находится в лесной глуши (недалеко от фьорда со скалистыми берегами), куда не проложены автомобильные дороги. А это значит, что нужно было разработать маршруты доставки и строительных материалов с необходимым оборудованием, и в последствии, самих отдыхающих.

Плюс ко всему было решено устанавливать конструкции на сваи для того, чтобы минимизировать давление на почву. А это очень важный вопрос, ведь каждый коттедж имеет довольно большую площадь 64 кв. м. без учета индивидуальных террас и балконов, на которых можно будет отдыхать на свежем воздухе.

Не лишним будет сказать, что лесные дома собраны практически полностью из переработанного дерева и оснащены возобновляемыми источниками энергии. Это в очередной раз доказывает, что современная строительная отрасль может максимально минимизировать негативное влияние на окружающую среду.

Заглянув в апартаменты, несложно заметить, что архитекторы решили совместить внутренние и внешние границы пространства с помощью полуоткрытых балконов на первом и втором этажах, щедро украшенных зелеными насаждениями. Для этих целей выбрали плетущиеся растения, которые и создали «живую» крышу и ограждения.

Стоит отметить, что архитекторы постарались обеспечить отдыхающих не только современным комфортом, но и максимально приблизить людей к природе. Для этого были установлены панорамные окна, стеклянные раздвижные двери, открытые террасы и балконы на втором уровне резиденции. При таком щедром остеклении они не забыли и о конфиденциальности личной жизни гостей, в эко-отеле номера расположены так, чтобы можно было максимально наслаждаться природной красотой, и быть абсолютно незамеченными соседями, а праздношатающихся в этих краях попросту нет.