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Назван лучший нокаут 2020 года в MMA (видео)

Нокаут в исполнении американского бойца смешанного стиля (MMA) Хоакина Бакли назван лучшим в 2020 году. К такому выводу пришла редакция MMA Fighting.

Бакли нокаутировал Импу Касанганая на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре. Во втором раунде противостояния Касанганай захватил ногу соперника, когда тот пытался пробить ему в голову. Однако Бакли все-таки осуществил задуманное, нанеся акробатический удар второй ногой. Касанганай отправился в глубокий нокаут.

Вторым нокаутом 2020-го MMA Fighting считает удар в исполнении Кевина Холланда. Он досрочно завершил схватку с бразильцем Роналду Соузой. Третье место занял Коди Гарбрандт, который финишировал Рафаэла Ассуньсао.

25 декабря, 2020 | Category: Видео, Мир, Новости
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