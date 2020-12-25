NASA исследует астероид Психея 16 — стоимость которого превышает экономику Земли

В поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера, находится уникальный объект, исследование и освоение которого может оказать неоценимую помощь при колонизации далеких планет. Астероид Психее 16, масса которого составляет 1% от массы всего астероидного пояса, детально изучается при помощи космического телескопа NASA Хаббл. Основываясь на полученных данных, американское космическое агентство уже в 2022 году планирует запустить исследовательский зонд к Психее 16.



Первое заявление о возможном изучении уникального астероида, стоимость ресурсов на котором составляет свыше 10 квинтиллионов долларов, было озвучено представителями NASA еще в 2017 году. После получения дополнительных данных, американцы теперь объявили официально, что зонд стартует в 2022 году, достигнет Психеи 16 в 2026 году и исследует его на протяжении 21 месяца. В проекте планируется задействовать ракетоноситель Falcon Heavy от компании SpaceX.

Открытие астероида совершил в 1852 году астроном из Италии Аннибале де Гаспарис. Это был шестнадцатый по счету астероид, обнаруженный на то время землянами, что и объясняет появления названия Психеи 16. Проведение современных исследований в УФ спектре позволило определить массу и приблизительный состав астероида, в котором широко представлены золото, никель и железо. Общая стоимость запасов в тысячи раз превышает стоимость всей современной земной экономики (75 триллионов долларов). Астероид имеет форму эллипсоида с размерами 214×181×145 км.

Состав Психеи 16 позволяет предположить, что астероид Психеи 16 является ядром древней протопланеты, разрушенной миллионы или миллиарды лет назад. Исследование астероида принесет не только экономический эффект, а позволит приблизиться к разгадке тайны формирования нашей Солнечной системы.