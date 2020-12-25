Лия Ахеджакова рассказала, что убило Гафта

Автор блога «Поживём-увидим» на платформе «Яндекс. Дзен» опубликовал речь Лии Ахеджаковой, произнесенную на церемонии прощании с Валентином Гафтом. Актриса рассказала, что он не смог оправиться от смерти дочери.

Как сообщал «Рамблер», Валентин Гафт скончался 12 декабря на 85-м году жизни. Летом 2019 года он перенес инсульт.

Ахеджакова напомнила, что его дочь Ольга Елисеева покончила с собой в 2002 году. По словам актрисы, после этого у Гафта начали отниматься ноги.

«Однажды я его спросила: «Валечка, у тебя ноги отнимаются и руки не унять. Это у тебя случилось так после того, что случилось с твоей дочечкой?». Он ответил: «Да»» Это было такое глубокое для него потрясение и такая страшная трагедия», — рассказала Ахеджакова.

По ее словам, после смерти дочери актер начал писать «божественные стихи». Он читал их наизусть, несмотря на подводившую в других моментах память.