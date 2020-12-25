Коронавирус связан с неандертальцами — ученые

Болезнь от нового типа коронавируса может протекать как в в лёгкой или даже бессимптомной форме, а для других оборачивается тяжёлыми осложнениями или смертью.

Для того, чтобы понять причины такого разного течения болезни у пациентов, Хьюго Цеберг и нобелевский лауреат Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка исследовали одну из самых опасных генетических вариаций, связанных с тяжелой формой коронавирусной инфекции: ген SLC6A20 и несколько соседних с ним участков ДНК.

Ученые заметили, что гены третьей хромосомы, связанные с коронавирусом, были выделены в две обособленных структуры, которые были необычно длинны для связанных между собой участков генома. Интересно, что подобным образом устроены сегменты ДНК, которые мы унаследовали от неандертальцев.

Кроме этого, на восприимчивость к коронавирусу отвечает промоторная область гена DPP4: она представляет собой широко экспрессируемую внеклеточную дипептидилпептидазу, участвующую в иммунной функции и метаболизме глюкозы. Как оказалось, DPP4 также является геном-рецептором коронавируса MERS

Что интересно, «неандертальская» версия третьей хромосомы встречается среди разных популяций людей с очень разной частотой. Чаще всего она встречается в геномах жителей стран Южной Азии и Европы, тогда как в других регионах мира ее распространенность оказалась значительно ниже.